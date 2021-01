Zdesperowani przedsiębiorcy odmrażają biznesy

Podobnie jest w Karpaczu, gdzie w poniedziałek uruchomiono pojedyncze obiekty, podczas gdy organizatorzy akcji protestacyjnej zapowiadali tam otwarcie setki hoteli i pensjonatów. Anna Stelmach, właścicielka restauracji w Karpaczu i jedna z organizatorek protestu, wyjaśnia, że przedsiębiorcy zaczynają kalkulować, czy w obecnych warunkach warto się otwierać – czy uda się teraz zarobić tyle, by przetrwać do lata.

Przedsiębiorcy z uwagą śledzili poniedziałkową konferencję prasową Mateusza Morawieckiego, który starał się tonować nastroje. Premier nie straszył już karami, ale apelował do firm z zamkniętych branż, by składały wnioski o pomoc od państwa i przestrzegały obostrzeń, bo ratują one życie i zdrowie. Jak podkreślał, pomoc z budżetu państwa płynie szerokim strumieniem, a rząd wspólnie z poszczególnymi branżami w najbliższych dziesięciu dniach ma wypracować protokoły sanitarne. Mają być one wdrażane w lutym, co pozwoli stopniowo odblokować branże.