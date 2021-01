Koronawirus znów wystawia leśników na próbę

Już pierwszy wiosenny lockdown w 2020 r. sprawił, że Lasy – samofinansujący się zarządca 7,3 mln ha drzewostanów należących do leśnego majątku Skarbu Państwa i największy w kraju dostawca surowca dla przemysłu meblowego i drzewnego – nie wykonały biznesowego planu i by utrzymać płynność, musiały ciąć koszty i odłożyć wiele inwestycji.

– Tak trudnej sytuacji jak w pierwszych kwartałach 2020 r. nie mieliśmy w Lasach od co najmniej 20 lat. Wybuch kryzysu i jego gwałtowny przebieg wszystkich zaskoczyły. Musieliśmy szybko podejmować niełatwe decyzje, by zaciskając pasa, nie odpuścić prac, które są niezbędne dla zachowania lasów w dobrej kondycji i przystosowania ich do wyzwań klimatycznych – wspomina Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.