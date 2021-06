Tokio straci, a Katar zarobi na imprezach sportowych

— Najwięcej mają skorzystać dwie branże: budownictwo i turystyka – mówił katarski urzędnik w telewizyjnej wypowiedzi, która ma być emitowana podczas zaplanowanego w nadchodzącym tygodniu Qatar Economic Forum. Przy tym Katarczycy chcą wykorzystać planowany turniej piłkarski dla promocji kraju, który zmienił się z osady poławiaczy pereł w metropolię ze sprawnym węzłem transportowym. Budowa stadionu z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii to tylko ułamek powstającej infrastruktury. Inne projekty to metro, rozbudowa lotniska i pomysł powstania całkowicie nowego miasta. Według wyliczeń Bloomberg Intelligence wartość wszystkich projektów, jakie mają być zakończone przed Pucharem Świata 2022, sięgnie 300 mld dol.

Przygotowania zaczęły się 10 lat temu i od początku kieruje nimi Al Thwadi. Jak teraz tłumaczy, cała nowoczesna nowa infrastruktura będzie stanowiła fundamenty dla kolejnych projektów, które umożliwią dywersyfikację katarskiej gospodarki, podobnie jak udało się tego dokonać sąsiedniemu Dubajowi.

Czy jednak to się uda w kraju pieczołowicie przestrzegającym muzułmańskich tradycji? Akurat w Dubaju zostały one mocno poluzowane właśnie w związku z tą dywersyfikacją. W Katarze obowiązuje ścisły dress code, nie do pomyślenia jest odsłanianie ramion i kolan, a alkohol, którego chociażby kibice lubią się napić po meczu, jest dostępny jedynie w najdroższych hotelach.