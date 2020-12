Brexit: różnice zdań o połowach blokują umowę UE z W. Brytanią

Dzień wcześniej Londyn zaproponował, że jest pozwoli unijnym kutrom na zachowanie dwóch trzecich tego, co złowią na wodach brytyjskich. Tydzień wcześniej chciał, by Unia zaakceptowała 60 proc. Unia proponowała z kolei zmniejszenie połowów o 25 proc. w ciągu 6 lat okresu przejściowego, co wyraźnie nie podobało się Francji. Władze Unii odrzuciły ostatecznie nową brytyjską propozycję, francuski minister ds. europejskich, Clément Beaune stwierdził wcześniej, że są nadal duże przeszkody w rozmowach o polityce połowowej, a brytyjską propozycję odrzucił jako nie do zaakceptowania przez Francję.

Rozmówcy Reutera twierdzą, że liczby — 30 proc. czy 25 proc. wartości połowów — są tylko jednym elementem tej układanki, podobnie jak długość okresu przejściowego po 31 grudnia (pojawiły się już głosy na Wyspach, by go przedłużyć, wykluczył to jeden z ministrów i sam premier). Ich zdaniem, do umowy może dojść w tym tygodniu, w następnym, albo wcale.

Ursula von der Leyen rozmawiała znowu 21 grudnia z Borisem Johnsonem, potrzebne będą następne rozmowy obojga. W poniedziałek Johnson przyznał dziennikarzom, że stanowisko brytyjskie nie zmieniło się, nadal są problemy. — Istotne jest, by wszyscy zrozumieli, że Wielka Brytania musi być w stanie kontrolować w pełni własne prawa i własne tereny połowowe. Warunki WTO byłyby bardziej niż zadowalające dla W. Brytanii. Z pewnością poradzimy sobie z trudnościami, jakie pojawią się na naszej drodze. Nie to, że nie chcemy umowy, ale warunki WTO byłyby w pełni zadowalające — powiedział.