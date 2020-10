Aleksander Łukaszenko łatwo się nie podda

Wydawało się, że postawione przez liderkę demokratycznej opozycji Swiatłanę Cichanouską ultimatum (do niedzieli Łukaszenko miał ogłosić swoją dymisję) sprawi, że w kraju zostanie sparaliżowany przemysł. Po południu było już wiadomo, że do ogólnokrajowego strajku generalnego nie doszło.

– Strajkuje więcej ludzi niż w sierpniu, ale nie można mówić o ogólnokrajowym strajku generalnym. Niestety wielu nie wie, gdzie i w jaki sposób mogą otrzymać pomoc (m.in. zbiórki pieniędzy organizują Białorusini za granicą oraz wiele fundacji –red.). W wielu zakładach ludzie są mocno zastraszeni, część nie wierzy, że to może coś zmienić, ale wiedzą, że mogą wiele stracić. Zwłaszcza pracownicy Biełaruśkalij, gdzie pracujący na dole górnik zarabia około 5 tys. rubli (równowartość 7,6 tys. złotych) – mówi „Rzeczpospolitej" Siarhej Antusiewicz, wiceprzewodniczący niezależnego Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych, zrzeszającego ponad 10 tys. ludzi. Przyznaje, że przed ogłoszeniem ultimatum reżimowi sztab Cichanouskiej nie konsultował się ze związkowcami. – To było ryzykowne – mówi.

– Strajku generalnego nie ma, bo do tego trzeba się przygotowywać wcześniej. Trzeba przeprowadzać zebrania i rozmawiać z robotnikami. Ale to nie oznacza porażki postawionego przez Cichanouską ultimatum. Sprawiło, że protesty uliczne nabrały na sile, pojawiła się nowa dynamika – mówi „Rzeczpospolitej" Waler Karbalewicz, czołowy białoruski politolog. – Podczas spotkania z Putinem w Soczi (14 września) Łukaszenko pogodził się z tym, że po przyjęciu nowej konstytucji wybory odbędą się w ciągu roku albo dwóch. To, że mówi o tym, już jest sukcesem. Ale nie zawsze robi to, co mówi, i bardzo chce rządzić – dodaje.