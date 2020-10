Cichanouska nie może wrócić do ojczyzny

– Zazwyczaj takich informacji nie ujawnia się w mediach. Po to, by człowiek przekroczył granicę, a później dopiero dowiedział się, że jest ścigany. Myślę więc, że Rosja nie przez przepadek ujawniła tę informację. To sygnał dla Cichanouskiej, że nikt z nią nie będzie rozmawiał. Jeżeli zechce odwiedzić Putina, po przekroczeniu granicy z Rosją zostanie natychmiast zatrzymana i odesłana na Białoruś. To procedura, która od lat działa w ramach Państwa Związkowego (PZBiR) – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Aliaksandr Alesin, czołowy białoruski ekspert ds. bezpieczeństwa i wojska.