Białoruś: Nowe wybory w starym stylu

Nikt jednak w UE (a chyba i na Białorusi) nie żywi jakichkolwiek złudzeń co do możliwości i chęci działania obecnego (i przyszłego) parlamentu. Na przykład na niedawne żądanie prezydenta, by wcześniej się rozwiązał, deputowani odpowiedzieli natychmiast i entuzjastycznie. – Oni, deputowani nasi, to zuchy – chwalił ich Łukaszenko. Dwójka opozycjonistów dopuszczona do Izby Reprezentantów trzy lata temu niczym się nie odznaczyła w trakcie jej kadencji.