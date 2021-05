Kai-Olaf Lang: Mając za plecami Putina Łukaszenko Europy się nie boi

Czy uprowadzenie samolotu jest świadomym wyzwaniem rzuconym UE czy też jest przejawem ignorancji Łukaszenki, nieuwzględniającego konsekwencji ?

Priorytetem reżimu jest stłumienie opozycji oraz wszelkich form artykułowania sprzeciwu. Szczególną wagę ma tutaj wygaszanie niezależnych mediów, które odgrywały kluczową rolę w organizowaniu protestów, a uprowadzony Raman Pratasiewicz działał w kanale Nexta. Jego zatrzymanie miało być więc sygnałem pod adresem krytyków systemu, że nie mogą się czuć bezpiecznie nawet poza granicami Białorusi. Jest to przesłanie skierowane nie tylko do aktywnych przeciwników, ale i całego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o UE, to widać, że Mińsk nie obawia się jej reakcji, bo ocenia, że koszty nie będą zbyt wysokie. Nawet gdyby były, to i tak Mińsk jest gotów je zapłacić.