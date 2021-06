BBC: Pratasiewicz przeniesiony do aresztu domowego PAP/EPA

Białoruski bloger, współtwórca telewizji Nexta, Raman Pratasiewicz, aresztowany w maju na lotnisku w Mińsku po zmuszeniu przez władze Białorusi samolotu Ryanair lecącego z Aten do Wilna do lądowania w stolicy Białorusi, został przeniesiony do aresztu domowego - informuje BBC.