„Łukaszenko dla władzy jest gotów zalać Białoruś krwią” Fot. PAP/EPA

- Tortury, być może pokazowy proces i wiele lat więzienia – tak o dalszym losie Ramana Pratasiewicza, białoruskiego opozycjonisty mówi Rusłan Szoszyn, dziennikarz „Rzeczpospolitej”. Wczoraj, samolot linii Ryanair, zarejestrowany w Polsce, a lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w Mińsku, pod groźbą zestrzelenia. Współtwórca serwisu Nexto, głosu demokratycznej opozycji na Białorusi został aresztowany wraz ze swoją partnerką. - To jest ostatni moment, aby Unia Europejska i USA pokazały swą siłę – komentuje Jędrzej Bielecki.