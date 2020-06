Banki apelują o zmiany w wakacjach kredytowych

„Rzeczpospolita" dotarła do pisma, które Związek Banków Polskich wysłał w połowie ubiegłego tygodnia do Jacka Jastrzębskiego, szefa KNF, oraz prezesa NBP, ministra finansów i prezesa BFG.

Sprawa dotyczy wakacji kredytowych, które ustawowo ureguluje tzw. tarcza antykryzysowa 4.0. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Poniżej dalsza część artykułu

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, w podpisanym przez siebie liście skierował do przewodniczącego KNF prośbę o zwrócenie się do Senatu o korekty przepisów o wakacjach. Wskazuje na krytyczne zastrzeżenia o charakterze systemowym i operacyjnym, przez które nie jest możliwe wdrożenie przez sektor rozwiązania w formie proponowanej w projekcie. „Ze względu na powagę sytuacji uważamy, że projektowane przepisy powinny być przedmiotem pogłębionej analizy przez wszystkich członków Komitetu Stabilności Finansowej" – czytamy w liście. Czytaj także: Tarcza 4.0: kredytobiorca sam zawiesi spłatę kredytu

ZBP zwraca uwagę, że nie powinno się doprowadzić do przeciążenia sektora bankowego, który i tak będzie borykał się z kryzysem gospodarczym, a już wcześniej był mocno obciążony obowiązkami regulacyjnymi. Pandemia spowodowała spadek stóp procentowych, obniżających tylko w tym roku wynik z odsetek o około 20 proc., a na dodatek wzrośnie poziom kredytów zagrożonych. „Przy wprowadzeniu dodatkowych ustawowych wakacji kredytowych dojdzie do znacznego wzrostu tych kredytów w krótszym czasie. Będzie generować to pogorszenie wyników finansowych banków w wyniku konieczności utworzenia olbrzymich odpisów" – argumentuje ZBP. Połączenie niższych przychodów i większych kosztów rezerw może – według szacunków tej instytucji – obniżyć w tym roku zysk sektora o 80–85 proc. (w 2019 r. wyniósł 14,2 mld zł). Oznaczać to będzie straty mniejszych banków. Zdaniem ZBP wdrożenie ustawowego moratorium kredytowego w obecnym kształcie doprowadzi do dalszego pogorszenia kondycji sektora, bo spowoduje uszczuplenie dochodów z odsetek i sprzyjać będzie wzrostowi kredytów zagrożonych oraz odpisów.

Związek postuluje, by z wakacji mogli korzystać tylko klienci niemający przed marcem zaległości ze spłatą. Wątpliwe zdaniem banków jest też stwierdzenie o „utracie głównego źródła dochodu" będącego warunkiem udzielenia moratorium, zwłaszcza gdy była ona przejściowa. Banki chcą także weryfikacji oświadczeń klientów oraz ograniczenia czasowego skorzystania z uprawnienia do zawieszenia spłaty rat (na razie przepisy będą obowiązywać bezterminowo). Bankowcy proponują też wyłączenie z wakacji kart i kredytów odnawialnych, aby nie doszło do sytuacji, że klient jeszcze zwiększa swoje zadłużenie. Apelują o wprowadzenie przepisów przejściowych i doprecyzowanie niektórych zapisów.

Banki do tej pory rozpatrzyły pozytywnie prawie milion wniosków o odroczenie spłaty rat (pozytywnie, według ZBP, 86 proc.), z czego blisko 90 proc. pochodzi od klientów indywidualnych. „Wszystkie osoby, które potencjalnie mogą być objęte wsparciem w ramach wakacji ustawowych zgodnie z projektowanymi przepisami, kwalifikują się do otrzymania wsparcia lub już zostało im ono udzielone w ramach rozwiązania sektorowego" – twierdzi ZBP.