Kolejny kiepski miesiąc banków

Wynik z odsetek w październiku spadł rok do roku o 3,4 proc. i wyniósł 3,73 mld zł, czyli w przeliczeniu na liczbę dni był tylko minimalnie słabszy od września, ale nie widać jeszcze wyraźnego odbicia po wcześniejszym spadku tego rezultatu wskutek cięcia stóp procentowych. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 1,32 mld zł, czyli urósł o ponad 19 proc., więc październik był kolejnym dobrym miesiącem w tym roku pod tym względem. Rezultat z pozostałych przychodów był na niewielkim minusie, a łączne przychody operacyjne netto z powodu słabości wyniku odsetkowego spadły o 3,3 proc., do 5,38 mld zł.

Koszty administracyjne wyniosły w październiku 2,93 mld zł, czyli urosły o blisko 18 proc., ale warto pamiętać, że dane te mogą nie być w pełni porównywalne z ubiegłorocznym październikiem, bo doszło wtedy korekt wynikających ze zmian własnościowych w bankach, co zaburzyło wyniki (w poprzednich miesiącach łączne wydatki spadały). Koszty pracownicze urosły o 17 proc. a administracyjne o 19 proc. W październiku odpisy urosły rok do roku o 20 proc., do ponad 740 mln zł, ale nie były już tak wysokie jak najwyższe ostatnie miesiące kwartałów, tradycyjnie bardziej obciążone odpisami (we wrześniu 1,09 mld zł, w czerwcu 1,77 mld zł, w marcu 1,93 mld zł). Zysk brutto spadł o 37 proc. rok do roku, do 1,23 mld zł, a netto o 48 proc., do 760 mln zł.

Narastająco po 10 miesiącach branża ma 6,68 mld zł zysku netto, o 49 proc. mniej niż rok temu. Przychody operacyjne netto skurczyły się o 5,9 proc., do 56 mld zł, głównie z powodu spadku wyniku odsetkowego o 3,4 proc., do 39,4 mld zł (wynik z opłat i prowizji urósł o 9,8 proc., do 12,1 mld zł).

Koszty po 10 miesiącach wyniosły 29,1 mld zł, czyli były takie same jak rok temu. Pracownicze zmalały o 1,1 proc., do 14,5 mld zł, a pozostałe wydatki administracyjne urosły nieznacznie o 0,7 proc., do 14,6 mld zł. Odpisy kredytowe podskoczyły o prawie jedną trzecią, do 9,9 mld zł. Spadek przychodów przy stabilnych kosztach i rosnących odpisach przełożyła się na spadek wyniku brutto o 41 proc., do 10,6 mld zł.