Zbigniew Maćków z Nagrodą SARP

Piątkowa uroczystość w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w stolicy z powodu pandemii miała charakter kameralny, więc publiczność oglądała ją wirtualnie. W laudacji prof. arch. Bolesław Stelmach powiedział: „Zbigniew Maćków jest mistrzem w swoim fachu. Mistrzem budowania struktury miasta, struktury domu, kształtowania detalu. /…/Laureat stosuje zasadę: wszystko albo nic: projektuje dom wraz z otoczeniem /.../ Wszystkie elementy są spójnym wielogłosowym przekazem…”.

Laureat ukończył wydział architektury na Politechnice Wrocławskiej w 1996 roku. Studiował także w Kingston School of Architecture. W 1995 założył Maćków Pracownię Projektową (liczącą dziś 60 osób), z którą zdobył już wiele nagród. M.in. także Honorową Nagrodę SARP oddziału we Wrocławiu, czterokrotnie Grand Prix „Piękny Wrocław”, Nagrodę Województwa Śląskiego, dwukrotnie Grand Prix DOFA, nominację do shortlisty Mies van der Rohe Award, Złoty Medal Biennale Leonardo 2009 i ponad 50 nagród w konkursach architektonicznych.