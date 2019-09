Siły zbrojne według PiS. Są niedomówienia

PiS zapowiada wzrost nakładów na obronność do 2,5 proc. PKB w 2030 roku. O tym politycy Jarosława Kaczyńskiego mówią już od wielu miesięcy, ale od niedawna Kancelaria Prezydenta forsuje skrócenie o kilka lat dojścia do tego poziomu. Kancelaria Premiera na razie na te propozycje nie odpowiada.

Partia Jarosława Kaczyńskiego zapowiada zakupy kolejnych armatohaubic Krab, rakiet Patriot, wyrzutni Himars, moździerzy Rak, wozów piechoty Borsuk, transporterów Rosomak, śmigłowców Black Hawk, AW101, a także m.in. karabinków Grot, pistoletów VIS 100. Nie powinno dziwić, że PiS szczegółowo wymienia rodzaje uzbrojenia, to komunikat do wyborców z firm zbrojeniowych, że będą realizowali rządowe zamówienia.

Partia obiecuje też zwiększenie liczebności wojsk operacyjnych przynajmniej do 150 tys. żołnierzy". To nic nowego, taki stan armii zapowiadał na początku swoich rządów na Klonowej Antoni Macierewicz. Z informacji, które otrzymaliśmy z MON, wynika, że liczba żołnierzy zawodowych wynosi teraz niemal 106 tys. (dane na 31 sierpnia). PiS zapewnia, że nadal będzie tworzyć nową 18. Dywizję Zmechanizowaną w Siedlcach, kolejne brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz cyberwojsko.

Zapowiada też usprawnienie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi (to niezrealizowana obietnica z poprzedniej kampanii), z kolei BBN – nową strategię bezpieczeństwa narodowego. Ciekawie wyglądają zapowiedzi szefa KPRM Michała Dworczyka, przedstawione latem na konwencji PiS w Katowicach. To może być zapowiedź głębokich zmian prawnych, włącznie z nowelizacją konstytucji. Dworczyk zapowiedział budowę systemu obrony narodowej, którego pierwszym elementem jest powołanie WOT. Jego zdaniem powszechna obrona powinna być budowana od poziomu samorządowego. Dodał, że zapisy Konstytucji RP „są nieprecyzyjne, często różnorodnie i dowolnie intepretowane, przez co nie ma dzisiaj jasności co do odpowiedzialności za obronność państwa". Optuje za uchwaleniem jednolitej ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która zastąpiłaby wiele obowiązujących aktów normatywnych.