Deportowany z Danii Afgańczyk wrócił do Kopenhagi na pokładzie samolotu ewakuacyjnego

23-latek został skazany na prawie cztery lata więzienia za posiadanie broni palnej. Według duńskiej prasy był też związany z gangiem o nazwie „Loyal to Familia”. Wyrok usłyszał w zeszłym roku a 12 lipca 2021 r. został deportowany do Afganistanu, przez Turcję.

Mężczyzna, bez paszportu i innych dokumentów, przyleciał w niedzielę samolotem ewakuacyjnym z Kabulu do Kopenhagi. Podał się za swojego brata, mieszkającego w Danii. Przy kontrolowaniu go na lotnisku, gdy odkryto jego prawdziwą tożsamość, stwierdził, że nie naruszył zakazu wjazdu do Danii. Tłumaczył bowiem, że zrobił to „aby zapewnić sobie bezpieczeństwo”.

W poniedziałek sąd nakazał aresztować 23-latka na 24 dni. W tym terminie odbędzie się jego proces dotyczący złamania zakazu wjazdu do Danii.

Do tej pory Dania ewakuowała z Afganistanu ponad 650 osób. Duńskie samoloty wciąż operują jednak między Kabulem a Islamabadem, Dubajem i Kopenhagą.