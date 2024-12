Witamina D i wapń nie pomogą seniorom? Naukowcy proponują coś innego

Póki co rekomendacje są dopiero w fazie projektowej. Zostały udostępnione wraz z przeglądem dowodów naukowych do publicznego komentowania na stronie internetowej zespołu. Komentarze będą zbierane do 21 stycznia 2025 r.

Witamina D i wapń wciąż są nam potrzebne

Dr Goutham Rao, inny członek grupy zadaniowej, przyznał, że choć suplementacja witaminy D i wapnia nie sprawdza się jako profilaktyka upadków i złamań, te składniki wciąż są nam niezbędne i wpływają na ogólny stan zdrowia. Witamina D pomaga organizmowi wchłaniać wapń i korzystnie wpływa na układ odpornościowy, pracę mózgu i mięśni oraz na inne funkcje. Rao zaznacza, że najnowsze zalecenia znajdują zastosowanie tylko w odniesieniu do złamań i upadków, bowiem w tym przypadku nie odnotowano żadnych korzyści z suplementacji.

Czytaj więcej Nauka Niedobór witaminy D zwiększa ryzyko tych chorób? Nowe wyniki badań Witamina D wchłania się przez skórę. Jednak dzisiejszy tryb życia, używanie kremów z filtrem czy chociażby zanieczyszczenie powietrza sprawiają, że nie otrzymujemy odpowiedniej dawki promieniowania UV. Niedobory mogą natomiast negatywnie wpływać na zdrowie.

W projekcie rekomendacji znalazły się też wytyczne National Academy of Medicine dotyczące zalecanego dziennego spożycia witaminy D i wapnia, które zaspokaja potrzeby 97,5 proc. zdrowych osób dorosłych. W przypadku osób w wieku od 19 do 50 lat wynosi ono 600 IU witaminy D i 1000 mg wapnia. Zalecana dawka dla mężczyzn w wieku od 51 do 70 jest identyczna, zaś kobietom rekomenduje się zwiększenie dawki wapnia do 1200 mg. Osoby powyżej 70. roku życia powinny z kolei przyjmować dziennie 800 IU witaminy D i 1200 mg wapnia.

Jak powinna wyglądać skuteczna profilaktyka upadków i złamań?

Goutham Rao przyznaje, że istnieją sposoby na utrzymanie dobrego zdrowia kości u osób starszych, które są oparte na dowodach. Eksperci zalecają m.in. wykonywanie badań przesiewowych w kierunku osteoporozy. Są one szczególnie polecane kobietom powyżej 65. roku życia. Osobom, które już chorują na osteoporozę, może zostać zarekomendowane leczenie zapobiegające złamaniom. W celach profilaktycznych bardzo dobrze sprawdza się również regularne wykonywanie ćwiczeń siłowych w postaci podnoszenia ciężarów oraz z wykorzystaniem taśm oporowych. Nad równowagą można z kolei pracować za pomocą takich treningów jak joga, pilates czy tai chi.

Osoby starsze powinny zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania codziennych czynności oraz pamiętać o powolnym wstawaniu. Zbyt szybka zmiana pozycji może bowiem spowodować spadek ciśnienia krwi i utratę równowagi. W niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie badania wzroku i słuchu lub zaopatrzenie się w elementy wspomagające, takie jak laska lub balkonik. Seniorzy powinni być bardzo uważni zwłaszcza zimą, podczas chodzenia po mokrych lub oblodzonych powierzchniach. O wszelkich upadkach należy poinformować lekarza.