Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jasno precyzuje, na jakich warunkach udzielana jest pomoc medyczna przez lekarza POZ.

Sezon chorobowy i problemy z umówieniem wizyty lekarskiej

Właśnie rozpoczął się kolejny sezon chorobowy. Jesienna aura w połączeniu z powrotem dzieci do przedszkoli i szkół, a dorosłych do zakładów pracy, powoduje wzmożoną liczbę zarówno drobnych infekcji, jak i poważnych zachorowań. Telefony do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dzwonią niemal nieustannie, a kolejki do rejestracji coraz bardziej się wydłużają. Wielu pacjentów ustawia się w nich na długo przed otwarciem placówek.

W sezonie chorobowym często pojawiają się problemy z umówieniem wizyty lekarskiej. Zdarza się, że po odstaniu kilkudziesięciu minut w kolejce do rejestracji, dowiadujemy się jedynie, że na dany dzień brak już jest wolnych terminów. Otrzymujemy jedynie poradę, aby ponownie próbować umówić się kolejnego dnia. Zastanawiamy się wówczas, czy pracownik rejestracji w przychodni może odmówić wizyty u lekarza ze względu na brak wolnych terminów. Podobne pytanie zadajemy sobie w przypadku telefonicznych prób umówienia wizyty. Te jednak często bywają całkowicie nieudane z powodu niemożliwości dodzwonienia się do rejestracji.

Czy pracownik rejestracji w przychodni może odmówić wizyty u lekarza ze względu na brak wolnych terminów?

Zasady dotyczące wizyt lekarskich w przychodniach POZ określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. O prawach pacjenta w tym zakresie przypomina również na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta.