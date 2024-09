Od dziś maksymalna wysokość świadczenia dla poszkodowanego pacjenta wynosi 222 800 zł (do tej pory było to 200 tys. zł). Każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na kwotę do 111 400 zł (dotąd – 100 000 zł). Ryczałtowa opłata od wniosku, poza którą nie trzeba już ponosić innych kosztów postępowania, wynosi obecnie 335 zł.

Reklama

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, wysokość świadczenia kompensacyjnego podlega co roku waloryzacji.

Czytaj więcej Zdrowie Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania Pacjent, który w szpitalu np. doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może otrzymać świadczenie kompensacyjne - odszkodowanie za błąd medyczny. Na pytania z tego zakresu odpowiada adwokat Anna Koniuszko specjalizująca się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych z zakresu prawa medycznego.

Nikt nie zrezygnował z odszkodowania od Rzecznika

RPP Bartłomiej Chmielowiec przyznał już ponad 2,8 mln zł w nowym, pozasądowym trybie odszkodowawczym. Odszkodowania otrzymało blisko 50 osób, żadna z nich nie zrezygnowała z przyznanego świadczenia, czyli zaakceptowała przyznaną kwotę rekompensaty (średnia wypłata to 60 tys. zł). To istotna informacja, bo przyjęcie świadczenia skutkuje zamknięciem ewentualnych sporów prawnych z placówką medyczną.

W sierpniu Rzecznik przyznał pierwsze świadczenie kompensacyjne w maksymalnej wówczas kwocie 200 tys. zł. Otrzymał je pacjent, u którego przeprowadzona została planowa operacja udrożnienia tętnicy szyjnej. Przebieg zabiegu nie był standardowy – znieczulony miejscowo pacjent był niespokojny i skarżył się na dyskomfort, z kolei operator napotkał trudności anatomiczne. Zastosowano w związku z tym znieczulenie ogólne. Podczas operacji doszło do licznych powikłań, a po wybudzeniu u pacjenta stwierdzono objawy udaru mózgu. Spowodowało to daleko idące skutki, wymagające długotrwałego leczenia i powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu. W opinii działającego przy Rzeczniku zespołu ekspertów komplikacje, do których doszło, powinny skłonić do rezygnacji z kontynuowania operacji, co pozwoliłoby lepiej przygotować się do kolejnego zabiegu. Można było również rozważyć alternatywną metodę przeprowadzenia operacji.