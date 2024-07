Czym jest fentanyl i dlaczego jest groźny?

Fentanyl stosowany jest w USA od 1960 roku jako dożylny środek znieczulający. To niezwykle silny syntetyczny opioid, podobny do morfiny, ale dużo silniejszy. Występuje często w postaci w postaci plastrów i pastylek do ssania, stosuje się go do leczenia ciężkiego i przewlekłego bólu spowodowanego nowotworami oraz innymi chorobami i urazami.

Fentanyl jest lekiem na receptę, ale jest także wytwarzany nielegalnie i czasami mieszany z innymi nielegalnymi narkotykami – takimi jak heroina i kokaina, ale także z lekami – często bez wiedzy użytkownika. Substancja powoduje silne uzależnienie i naraża użytkowników na wysokie ryzyko przedawkowania.

W ostatnich latach nielegalnie wytwarzany fentanyl stał się coraz bardziej powszechny w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do ogromnego wzrostu liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem tego narkotyku. W 2022 r. w USA w wyniku przedawkowania fentanylu zmarło 73 838 osób. Była to najwyższa liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem fentanylu, jaką kiedykolwiek zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych, i znaczny wzrost w porównaniu z liczbą zgonów zgłoszonych w 2019 r.

W Polsce najczęściej do nielegalnego obrotu fentanylem dochodzi poprzez fałszywe recepty bądź kradzież leku, zawiera substancję.