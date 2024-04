Tabletka „dzień po”. Przez receptomaty leki kupi 13-latka

Prezes Marek Tomków uważa, że wprowadzenie obowiązku zgody osoby dorosłej na wydanie nastolatce recepty na pigułkę „dzień po” jest rozwiązaniem wypośrodkowanym między skrajnie różnymi poglądami. Marek Tomków wskazuje na zalety tego założenia: edukowanie kobiet i młodzieży przez farmaceutów, którzy przez ok. 6 tys. godzin uczyli się o lekach, a także szybszy i tańszy dostęp do specjalisty niż w przypadku wizyty do ginekologa. - To rozwiązanie godzi niemal wszystkich: uspokajamy te osoby, które uważają, że 15-latki nie powinny kupować tej tabletki bez żadnych ograniczeń; angażujemy farmaceutów jako najbardziej przygotowaną do tego grupę zawodową, a jeśli któryś z farmaceutów będzie miał opory moralne, to nie będzie musiał przystąpić do tego pilotażu; ułatwiamy znacznie dostęp do antykoncepcji, co będzie jeszcze połączone z edukacją - uważa prezes.

.Jak jednak zaznacza, wskutek istniejących receptomatów możliwe jest ominięcie proponowanych rozwiązań, czyli podanie przez nastolatkę w sklepie online numeru PESEL dorosłej osoby (np. starszej koleżanki). W ten sposób dziewczyna za niewielką kwotę może kupić kilka opakowań leku. Co więcej, taką receptę może zrealizować nawet trzynastolatka, ponieważ jedynie osobom powyżej 13. roku życia farmaceuta nie może odmówić realizacji recepty (art. 96 pkt. 5 ust. 1 lit. d ustawy Prawo farmaceutyczne).

Aby nastolatki niebyły skazane na wykupienie leków przez internet, w projekcie rozporządzenia zastosowano rozwiązanie, aby skonsultowały się z farmaceutą. Za wywiad lub wydanie recepty nastolatka lub jej opiekun będzie musiał zapłacić w aptece 50 zł.

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne