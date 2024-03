- Myślę, że pan prezydent nie jest już w stanie niczym nas zaskoczyć. Prezydent po prostu po raz kolejny rozczarował. Rozczarował nie tylko mnie, ale i miliony polskich kobiet i dziewcząt. Zachował się w sposób obłudny. Nie można mówić, że jest się obrońcą życia, obrońcą aborcji, a jednocześnie sprawić, że antykoncepcja awaryjna, całkowicie bezpieczna, dostępna w 25 krajach Unii Europejskiej, jest czymś złym — powiedziała Izabela Leszczyna.

Leszczyna: Prezydent kłamie

Minister Leszczyna została zapytana o polityczną ocenę ruchu prezydenta, który powiedział, że gdyby ustawa przewidywała dostępność pigułki od 18. roku życia to by ją podpisał.

- Obawiam się, że pan prezydent kłamie, bo gdyby rzeczywiście uważał, by 18-letnie i starsze kobiety powinny mieć dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty, bez kłopotu i szybko, no to nie podpisywałby tej koszmarnej ustawy ministra Radziwiłła. Od 2017 roku miał wystarczająco dużo czasu, by się zastanowić, co z tym zrobić i powiedzieć: jeśli zakazujecie edukacji seksualnej, zdrowotnej, w dodatku utrudniacie dostęp do antykoncepcji, a jednocześnie macie najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Europie, to znaczy, że stajemy się krajem jesieni średniowiecza — stwierdziła Leszczyna. I dodała:

- Nie wierzę w słowa pana prezydenta. On po prostu jest przeciwnikiem kobiet i tyle.