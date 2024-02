Rząd podjął ważną decyzję ws. Krajowej Sieci Onkologicznej

We wtorek, 6 lutego rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO). Zakłada on przesunięcie o rok terminu przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej przez podmioty, które wchodzą w skład KSO (to tzw. Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego oraz Ośrodki Kooperacyjne). Obowiązek przekazywania danych na szpitale i placówki onkologiczne miał zostać nałożony od 1 kwietnia 2024 r., ale zgodnie z decyzją rządu termin ten ma zostać zmieniony na 1 kwietnia 2025 r. Jak przekazano, rozwiązanie wynika z braku gotowości technicznej po stronie podmiotów, które wchodzą w skład KSO.

- Do przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej jesteśmy przygotowani – mówi „Rzeczpospolitej” prof. dr hab. med. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W tym szpitalu w formie elektronicznej przechowywane są dane dotyczące wyników badań diagnostycznych i procesu leczenia. - Dysponujemy również wskaźnikami jakościowymi, które wyliczamy i analizujemy od lat. W każdej chwili możemy je przesłać. Musimy tylko wiedzieć, które dane powinniśmy wysłać i w jakiej formie – podkreśla prof. Kowalewski.

Jednakowe standardy opieki nad chorymi na raka

Wskutek zmian, od 1 kwietnia 2025 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie wchodzą w skład KSO, nie będą uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Termin został przez obecny rząd wydłużony o rok. Jak przekazano, bez zmiany przepisów, od 1 kwietnia 2024 r. nawet kilkaset szpitali mogłoby stracić możliwość realizacji świadczeń na rzecz pacjentów onkologicznych.

Do 31 marca 2025 r. przedłużono także termin przeprowadzenia pierwszej kwalifikacji na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO.

Podczas konferencji prasowej we wtorek, 6 lutego wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że poprzedni rząd nie przygotował wszystkich aktów wykonawczych do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która weszła w życie w kwietniu 2023 r.