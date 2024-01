MZ: Dzieci w spektrum autyzmu z pełnym dostępem do terapii

Czym jest spektrum autyzmu?

Spektrum autyzmu to luźno zdefiniowana grupa zaburzeń neurorozwojowych. Szacuje się, że może go doświadczań nawet co 50. osoba na świecie – także w Polsce. Takie osoby borykają się z trzema rodzajami problemów. Chodzi o problemy komunikacyjne, społeczne i emocjonalne.

Naturalne dla większości ludzi interakcje społeczne osobom w spektrum autyzmu sprawiają trudność, co może powodować ich izolację. Nie jest im łatwo rozpocząć rozmowę, dobierać tematy tak, by podtrzymywać zainteresowanie rozmówcy, w czym nie pomaga także ich często monotonna barwa głosu. Charakterystyczne dla nich są skłonność do powtarzalnych zachowań, wąskie obszary zainteresowań, niechęć do zmian oraz skrajne przywiązanie do szczegółu.

Czynniki emocjonalne to podatność na odczuwanie stresu, lęku i epizodów depresyjnych. Trudność sprawia im wczucie się w sytuację drugiej osoby.