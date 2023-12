W ramach kampanii i przy udziale ekspertów, powstał Kodeks „MAMY czas na zdrowie”. Jest on skierowany zarówno do pracujących matek, jak i do ich partnerów i bliskich, a także ich współpracowników i pracodawców. Organizatorzy kampanii są przekonani, że wprowadzenie zasad postępowania zawartych w Kodeksie doprowadzi do wyeliminowania barier, z jakimi mierzą się obecnie pracujące mamy, a tym samym – do ważnych zmian społecznych. - Liczymy, że pomoże on stworzyć w Polsce środowisko bardziej przyjazne pracującym matkom – mówi Karolina Andrian.

Aby ułatwić wprowadzenie realnych zmian, organizatorzy kampanii przygotowali także zestaw narzędzi zarówno dla pracujących matek, jak i ich otoczenia. Wśród nich są m.in: internetowa platforma edukacyjna z filmami oraz seria warsztatów, a także przewodnik z praktycznymi wskazówkami i ćwiczeniami. Rozwiązania te pomogą pracującym matkom nabrać pewności siebie, zrozumieć, jak ważną rolę w trakcie leczenia przeziębienia i grypy pełni odpoczynek, a także nauczą ich odpuszczania i mówienia o swoich potrzebach. Z kolei ich otoczeniu pomogą zrozumieć niełatwą sytuację pracujących matek, ucząc jak skutecznie wspierać je, aby znalazły czas na odpoczynek podczas choroby.

Wnioski z pogłębionych badań przeprowadzonych w ramach kampanii są niepokojące. Pracujące matki w Polsce są zdecydowanie najmniej uprzywilejowaną grupą społeczną, jeśli chodzi o znalezienie czasu i przestrzeni na powrót do zdrowia w przypadku przeziębienia lub grypy. Blisko co druga mama nadal pracuje kiedy jest chora (46 proc.), 60 proc. nadal zajmuje się domem, a 55 proc. ma poczucie winy, że nie zajmuje się w tym czasie dziećmi. Badania pokazują wyraźnie, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się pracujące matki w Polsce, kiedy są przeziębione lub mają grypę i dlaczego znajdowanie czasu na odpoczynek jest dla nich takie trudne.

- Warto zwrócić także uwagę na wyzwania w miejscu pracy – komentuje Karolina Andrian. - Chociaż postrzeganie przez pracodawcę pracujących matek się zmienia, to wciąż są tacy, którzy nie dostrzegają potrzeb pracujących mam i wyzwań z jakimi się mierzą – dodaje. Badania pokazują, że co druga pracująca matka, jeśli jest przeziębiona, nadal pracuje chcąc pokazać pracodawcy, jak poważnie podchodzi do swoich obowiązków służbowych, a 2 na 3 twierdzą, że nie mogą wziąć wolnego, bo nie ma kto ich zastąpić. Z kolei co trzecia badana obawia się, że wzięcie wolnego będzie miało negatywny wpływ na rozwój jej kariery zawodowej. - Pomimo tego, że Kodeks Pracy daje możliwość wzięcia zwolnienia lekarskiego podczas choroby, obawa ze skorzystania z tego prawa jest realna wśród znacznej części pracowników – mówi Andrian.

Badania wśród pracujących matek przeprowadzono na zlecenie firmy Haleon oraz Fundacji Share the Care. Te podmioty są również współorganizatorami kampanii „MAMY czas na zdrowie”.

Oprac. MP