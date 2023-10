Ozempic wycofany z aptek i hurtowni. Doszło do sfałszowania kilku serii leku

Ozempic (Semaglutidum) to lek z grupy hormonów peptydowych, który pomaga zmniejszyć stężenie glukozy we krwi i hamuje cukrzycę. Stosowany jest jednak także poza wskazaniami do leczenia otyłości, gdyż skutecznie hamuje apetyt. Ogromne zainteresowanie lekiem powoduje, że mimo wysokiej ceny, trudno go dostać w aptekach.

Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu jest Novo Nordisk A/S z siedzibą w Danii. GIF otrzymał informacje, że do Polski mogły dotrzeć opakowania ze sfałszowanym lekiem.

Decyzja o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego Ozempic 1mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł dotyczy serii nr MP5E511, termin ważności: 07/2025, w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN) 1946483405690.

Natomiast zakaz wprowadzania leku do obrotu w Polsce dotyczy serii: