Badanie: Kobiety i mężczyźni reagują inaczej na stres

Powstaniec warszawski apeluje do młodych. "Demokracja jest zagrożona"

Stefan Meissner, walczący w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem Krzysztof, zaapelował do młodych ludzi o udział w wyborach. - Pójście do wyborów to jest decyzja, jaką chcemy mieć Polskę; czy demokratyczną, czy chcemy mieć dyktaturę - mówił Meissner w "Faktach po Faktach".