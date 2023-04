Kanada: Alarmujące wyniki badań - ptasia grypa może przenieść się na ludzi

W dniach 19-21.04.2023 r. odbędą się 27-dme warsztaty Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii Interwencyjnej pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz we współpracy EAPCI i EuroPCR.