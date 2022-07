Ogłoszona w piątek śmierć 41-letniego mieszkańca Brazylii to pierwszy zgon z powodu małpiej ospy poza Afryką, odnotowany w czasie obecnej epidemii. Pacjent z miasta Belo Horizonte (w stanie Minas Gerais) to szósta ofiara wirusa na świecie. Do tej pory potwierdzono trzy zgony w Nigerii i dwa w Republice Środkowoafrykańskiej.

Zakażony Brazylijczyk miał poważne problemy z odpornością. Zmarł w czwartek 28 lipca - poinformował Fábio Baccheretti, stanowy sekretarz ds. zdrowia. Według niego 41-latek był w trakcie leczenia chłoniaka i brał leki immunosupresyjne.

- Ważne, aby podkreślić, że miał poważne i groźne choroby współistniejące, aby nie wywołało to paniki w społeczeństwie, która mogłaby pomyśleć, że śmiertelność jest wysoka. Śmiertelność pozostaje bardzo niska – powiedział Baccheretti.



W tym tygodniu w São Paulo potwierdzono pierwsze w Brazylii przypadki choroby u dzieci. Do piątku w całym kraju zanotowano 1066 zakażeń wirusem małpiej ospy.



Kilka godzin po doniesieniach z Brazylii, hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy w tym kraju i w całej Europie zgon z powodu małpiej ospy. Do piątku w Hiszpanii było 4298 potwierdzonych przypadków zakażeń. Spośród 3750 zarażonych, o których są dostępne informacje, 120 osób trafiło do szpitali (3,2 proc.) a jeden pacjent zmarł.

W Hiszpanii potwierdzono zakażenie małpią ospą u ponad 4 tys. mężczyzn i tylko 64 kobiet. Najmłodsza zakażona osoba ma 10 miesięcy, najstarsza 88 lat. Średnia wieku to 37 lat. Według danych służb sanitarnych 3458 zakażonych mężczyzn to osoby uprawiające seks z innymi mężczyznami (z 4148 pacjentów, dla których dostępne są tego typu informacje). W 2253 przypadkach dostępne są również dane o najbardziej prawdopodobnym mechanizmie transmisji - 82,1 proc. to bliski kontakt w kontekście relacji seksualnej, a 10,5 proc. poprzez bliski kontakt nieseksualny.