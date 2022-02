W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Kurowska kwestionowała wyniki badania prowadzonego na mocy umów z Agencją Badań Medycznych przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie i Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach. Jej zdaniem „decyzja o ogłoszeniu cząstkowych wyników jednego z dwóch badań dotyczących amantadyny wpisała się w strategię działań resortu zdrowia, który od początku torpedował zarówno prowadzone analizy, jak i sam lek”.

Reklama

- Media natychmiast wychwyciły informację o braku skuteczności leku. To doniesienie przykryło miałkość przedstawionych danych. I o to chodziło resortowi. My jednak wiemy, że lek jest skuteczny. Wyleczeni pacjenci są tego najlepszym dowodem - stwierdziła posłanka Solidarnej Polski.

Czytaj więcej Zdrowie Badania: Amantadyna nieskuteczna na COVID-19. „Nasz Dziennik”: Szykanują dr. Bodnara W przypadku leczenia szpitalnego pacjentów z COVID-19 nie ma różnicy pomiędzy tymi, którzy przyjmowali placebo, a tymi, którzy stosowali amantadynę - wynika z badania polskich naukowców. - Wiemy, że amantadyna działa, nie mam żadnej wątpliwości - upiera się przypisujący ją pacjentom dr Włodzimierz Bodnar.

Kurowska przekonywała, że istnieje „ogromny dysonans między ustaleniami prezentowanymi przez resort zdrowia a opiniami lekarzy i pacjentów”. - Nie możemy przekreślić doświadczeń ludzi, którzy skończyli trudne i długie studia medyczne, którzy są praktykami, tylko dlatego, że podczas dwóch lat u wybranych 149 osób amantadyna nie przyniosła rewelacyjnych efektów - powiedziała.



Pięć dni temu na konferencji prasowej prof. Adam Barczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mówił, że „wyniki wskazują, że w przypadku leczenia szpitalnego pacjentów z COVID-19 nie ma różnicy pomiędzy tymi, którzy przyjmowali placebo, a tymi, którzy stosowali amantadynę”. - Zwróciłem się do prezesa Agencji Badań Medycznych o zaprzestanie rekrutacji pacjentów i zakończenie badania - dodał.

Reklama

Analiza została przeprowadzona na grupie 163 pacjentów. Przed zakończeniem badań część osób wycofała zgodę, dlatego analiza dotyczy 149 uczestników, z czego 78 otrzymało amantadynę, a 71 placebo. Testy przeprowadzono na grupie osób, które trafiły do szpitala w związku z COVID-19. Badania wykazały, że krzywe dotyczące czasu powrotu do zdrowia i liczby zgonów były niemal identyczne dla obu grup.

- W świetle tych informacji, którymi dysponuje na dzień obecny, nie ma dowodów naukowych, które potwierdzałyby skuteczność, jeżeli chodzi o leczenie amantadyną, przypadków leczenia COVID-19. Wydałem decyzję, w której uznałem, że placówka medyczna Optima z Przemyśla poprzez stosowanie u pacjentów chorych na COVID 19 amantadyny narusza zbiorowe prawo pacjentów do leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Chcę wyraźnie podkreślić, że ta decyzja obejmuje zakaz stosowania i ten zakaz obowiązuje do czasu potwierdzenia takiego postępowania w oparciu o wiarygodne i rzetelne dane naukowe. Jeżeli pojawią się badania naukowe, które potwierdzałyby, że jednak amantadyna byłaby skuteczna w leczeniu chorych pacjentów na COVID-19, wówczas niezwłocznie na nowo wszczęlibyśmy takie postępowanie - mówił w zeszłym tygodniu Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Tymczasem zdaniem Marii Kurowskiej „to jest zadanie lekarza, aby zgodnie ze swoją wiedzą medyczną i swoim doświadczeniem mógł stosować leki dopuszczone do obrotu”. - Lekarze powinni móc ordynować lek, który nie szkodzi, ale pomaga pacjentom. Jeśli tego im zabronimy, to ich ubezwłasnowolnimy. Ja się na to nie zgadzam - powiedziała.

- To oczywiste, a jeśli w grę wchodzi dobro pacjenta, czyli nas wszystkich, to naturalnym powinien być nasz sprzeciw wobec bezdusznych rekomendacji, które przeczą logice - dodała posłanka ugrupowania Zbigniewa Ziobry. Przekonywała też, że „zła całej sprawie związanej z amantadyną przynosi nagonka i akcja dezinformacyjna”.

„Nasz Dziennik” poświęcił obronie amantadyny i przypisującego ją pacjentom dr Włodzimierza Bodnara już drugi czołówkowy tekst na pierwszej stronie w ciągu trzech dni. W styczniu dr Bodnar był jednym z prelegentów kontrowersyjnego sympozjum „Oblicza pandemii”, zorganizowanego w Toruniu przez należącą do fundacji „Lux Veritatis” Akademię Kultury Społecznej i Medialnej. Prelegentami na konferencji były niemal wyłącznie osoby kwestionujące sens szczepień, podważające zasadność wprowadzania obostrzeń czy promujące amantadynę.