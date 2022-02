Wariant Omikron koronawirusa SARS-CoV-2 według dotychczasowych badań i analiz wydaje się być znacznie bardziej zakaźny niż inne warianty, wywołuje natomiast łagodniejszą infekcje, co sprawia, że liczba hospitalizacji i zgonów nie rośnie tak, jak w poprzednich falach pandemii.

Reklama

Część naukowców po tych doniesieniach zaczęła wyrażać ostrożne przypuszczenie, że Omikron może działać jak naturalna szczepionka przeciw Covid-19. Ich zdaniem może to prowadzić do przekształcenia epidemii Covid-19 w chorobę endemiczną.

Czytaj więcej Zdrowie Epidemiolog z Portugalii: Może czas przy Omikronie na naturalne uodparnianie? Prof. Manuel Carmo Gomes, epidemiolog i członek portugalskiej Komisji Technicznej ds. Szczepień, rozpoczął w swojej ojczyźnie dyskusję na temat zmiany podejścia do Covid-19, ponieważ Omikron uważany jest za stosunkowo łagodny wariant koronawirusa i nie prowadzi do zatkania systemu ochrony zdrowia.

Zdaniem prof. Roberta Flisiaka „jest jeszcze za wcześnie” na mówienie o końcu pandemii. - Myślę, że do tego tematu wrócimy jesienią. Natomiast prawdopodobnie z początkiem marca wygaśnie „fala omikronowa”, przy czym to nie znaczy braku ognisk zakażeń. Wirus będzie bytował w naszym środowisku. On wróci, bo nawet mając odporność pamiętajmy, że ona stopniowo się zmniejsza się. Osoby, które mają pamięć immunologiczną, przejdą jednak zakażenie łagodnie, wielu nawet może go nie zauważyć - powiedział były członek Rady Medycznej przy premierze w rozmowie z portalem pulsmedycyny.pl.

Według prof. Flisiaka przy Omikronie COVID-19 to praktycznie inna choroba niż ta, z którą świat walczył w ciągu ostatnich dwóch lat. - Inne są objawy zakażenia, inna ciężkość przebiegów, a gros chorych nie dociera do nas, dlatego że przechodzą infekcję bardzo łagodnie - zauważył.

Reklama

- Natomiast cały czas trzeba podkreślać, że nawet wśród osób uodpornianych zdarzają się przypadki zachorowań, ale są one nieporównywanie łagodniejsze. A jeżeli zdarzają się przebiegi ciężkie, to zwykle są one spowodowane inną chorobą zasadniczą, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Natomiast jeśli spojrzę na pacjentów, których hospitalizujemy, to cały czas dominują wśród nich osoby niezaszczepione - powiedział kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Czytaj więcej Zdrowie Prof. Simon: Koniec pandemii COVID-19 dzięki Omikronowi? Bzdura Jesienią będziemy się mierzyć z kolejną falą zakażeń koronawirusem, ale na razie nie można określić, jak będzie ona przebiegała - ocenił prof. Krzysztof Simon, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, były członek Rady Medycznej przy premierze RP.

Prof. Flisiak uważa, że znacząca część Polaków jest już uodporniona przeciw koronawirusowi - dzięki szczepieniom lub poprzez przechorowanie COVID-19. - Można powiedzieć, że odporność populacyjna została osiągnięta - ocenił.