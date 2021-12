W ciągu ostatnich 24 godzin we Francji potwierdzono 104 611 nowych przypadków zakażeń. Dla porównania w poprzednią sobotę nowych zakażeń było 58 536. Dobowa średnia z ostatniego tygodnia wzrosła do 72 999 przypadków (wzrost o 41 proc. w ciągu tygodnia).

Reklama

Minister zdrowia Olivier Véran alarmował w czwartek, że psychologiczny próg 100 tys. nowych zakażeń dziennie zostanie najprawdopodobniej przekroczony przed końcem miesiąca. W czwartek we Francji potwierdzono 91 608 przypadków a dzień później 94 124.



We francuskich szpitalach leczonych jest obecnie 16 162 pacjentów z Covid-19, w tym 3 282 podłączonych jest do respiratorów.

Czytaj więcej Zdrowie Dr Dzieciątkowski: W kwietniu poproszono mnie o stworzenie kilku scenariuszy epidemiologicznych. Żaden się nie sprawdził W odróżnieniu od krajów Zachodu, Afryka ma młode społeczeństwa, a jak wiadomo, osoby młode z reguły nie chorują ciężko na Covid-19 - powiedział dr hab. Tomasz Dzieciątkowski z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odpowiadając na pytanie, dlaczego fala zakażeń wariantem Omikron koronawirusa oszczędziła Republikę Południowej Afryki.

W sobotę zarejestrowane zostały też 84 zgony chorych z Covid-19. Łącznie liczba ofiar pandemii we Francji wynosi 122 500.

Reklama

Skok liczby zakażeń tłumaczy się we Francji rozpowszechnianiem się wariantu Omikron, a także dużą liczbą badań, przeprowadzonych w ostatnich dniach przed Bożym Narodzeniem. W czwartek we Francji przeprowadzono rekordowe 1,55 miliona testów.

Do tej pory we Francji 52 712 462 mieszkańców (78,2 proc. populacji) otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19, 51 606 171 osób (76,5 proc.) zostało zaszczepionych dwoma dawkami, a trzecią, przypominającą dawkę przyjęło 21 947 185 Francuzów.