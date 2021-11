Jest wniosek o dopuszczenie do użycia w Europie pigułek na COVID-19

Koncern Merck & Co poinformował, że wystąpił do Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) z wnioskiem o dopuszczenie do użycia doustnego, antywirusowego leku molnupiravir, który w czasie testów okazał się skuteczny w terapii COVID-19