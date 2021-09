Ilu pacjentów uczulonych na jad owadów w Polsce jest obecnie odczulanych?

Mamy ponad 30 ośrodków, w których odczula się pacjentów na jady owadów. Średnio jest to ok. 100 pacjentów, a więc daje nam to 3 tys. osób rocznie korzystających z tej terapii.

A ilu mogłoby się odczulać?

To skomplikowana materia. Pacjenci są bowiem kwalifikowani w szpitalach. Preparaty do diagnostyki i do leczenia są w szpitalach. Większość ambulatoriów nie kwalifikuje chorych. Jeśli pojawia się podejrzenie uczulenia na jad owadów błonkoskrzydłych, to kieruje się pacjenta do planowego przyjęcia do ośrodka szpitalnego. A tam wszystko zależy od możliwości i organizacji. Niektórzy pacjenci rezygnują, bo perspektywa diagnostyki szpitalnej, która trwa dwa–trzy dni, może zniechęcić. W celu oceny liczby chorych uczulonych na jady, którzy kwalifikują się do immunoterapii, możemy przeprowadzić czysto teoretyczną kalkulację. Chorzy, u których można stwierdzić uczulenie na jady owadów błonkoskrzydłych, stanowią znaczną część ogólnej populacji. Klinicznie manifestuje się to dużymi reakcjami miejscowymi (około 10 proc. osób dorosłych) oraz reakcjami ogólnoustrojowymi. Te ostatnie, jeżeli mają ciężki przebieg, są powodem do poważnego niepokoju. Należy przyjąć, że takie reakcje występują u 1–2 proc. populacji. Łatwo więc skalkulować, że wśród 37-milionowej populacji co najmniej u 370 tys. osób można stwierdzić poważną alergię. Jeżeli immunoterapia trwa ok. pięciu lat, a średnia życia w Polsce to około 75 lat, to przy założeniu, że uczulenie pojawia się już w ciągu pierwszych pięciu lat, każdy chory ma w swoim życiu 14 takich „pięciolatek". Dlatego też, jeżeli chcielibyśmy wszystkim dać szansę immunoterapii, to musiałoby jej być poddanych rocznie przeszło 25 tys. chorych.

Znacznie więcej niż obecnie...

I nawet gdyby połowa z tych osób z jakiegoś powodu nie zgodziła się na odczulanie, to i tak liczba potrzebujących tej terapii byłaby kilka razy większa niż ta, z którą mamy do czynienia. A trzeba pamiętać, że są sytuacje, w których kandydatami do odczulania są takie osoby, które mają łagodniejszą reakcję alergiczną, ale są bardzo narażone, eksponowane na użądlenia ze względu na swój zawód, np. pszczelarze, pracownicy szklarni czy sprzedawcy lodów. W ich przypadku, jeśli dojdzie do dużego obrzęku kończyny górnej, to z punktu widzenia medycznego nie stanowi to dużego uszczerbku zdrowia czy zagrożenia życia. Jeśli jednak dojdzie do użądlenia w szyję, sprawa może być poważna. U osób z narażeniem zawodowym immunoterapia nawet w przypadku lżejszych postaci alergii jest uzasadniona z punktu widzenia medycznego, ekonomicznego i społecznego.

Jaki schemat odczulania jest prowadzony w Polsce?

W Polsce została zaakceptowana procedura wykonywania immunoterapii na jad owadów błonkoskrzydłych w szpitalu, gdzie w pierwszym okresie podaje się wzrastające dawki jadu metodą ultraszybką. Zaakceptowanie jedynie takiego sposobu postępowania skutkowało jednak brakiem możliwości zakupu preparatu do immunoterapii wykonywanej w warunkach ambulatoryjnych. Zakupu refundowanego dokonuje się tylko i wyłącznie poprzez procedury szpitalne.

Dlaczego odczulanie prowadzi się tylko w warunkach szpitalnych?

Możliwość zakupu szczepionek przez pacjenta tak, by mógł je otrzymywać w warunkach ambulatoryjnych, stworzyłaby alternatywę dla przeciążonego systemu. Chciałbym podkreślić, iż jest to stworzenie możliwości, a nie obowiązku wykonywania danej procedury. Jeden lekarz specjalista ma w miejscu pracy odpowiednie warunki i potrafi przeprowadzić określoną procedurę, a inny nie. Niedobrze więc, jeśli decyzja co do postępowania medycznego zapada na poziomie realnej dostępności leku. Poważne sygnały wskazujące na potrzebę usprawnienia tych metod działania płyną z doświadczeń okresu pandemii SARS-CoV-2. Według szacunkowych danych ponad 30 proc. pacjentów musiało przerwać odczulanie całkowicie. A 80 proc. przekładać lub zawieszać procedurę.

Jaka jest więc przyczyna tego, że w Polsce tego leku w ambulatoriach się nie podaje?

Opieka ambulatoryjna jest w stanie wyselekcjonować te osoby, które mogłyby źle zareagować na immunoterapię – to w dużej mierze kwestia wiedzy i doświadczenia lekarza. Takie osoby powinny być kierowane do dalszego postępowania diagnostycznego i leczenia w warunkach szpitalnych. Ale powinien o tym decydować doświadczony lekarz, który ocenia ryzyko i rozstrzyga o formie dalszego postępowania.

Czy dobrym rozwiązaniem, zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów, byłoby rozszerzenie odczulania o ambulatoria?

Oczywiście! Najlepszym na to dowodem jest choćby fakt, że dominującym sposobem odczulania w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach jest właśnie immunoterapia wykonywana w warunkach ambulatoryjnych. Nie przeciwstawiam sobie tych dwóch metod. Bardzo dobrze, że mamy możliwość wykonywania procedur alergologicznych w szpitalach. W pewnych sytuacjach trzeba tak zrobić. Ale zamykanie drzwi przed specjalistyczną opieką ambulatoryjną wydaje się nie być w pełni uzasadnione.

Prof. Krzysztof Kowal, Zakład Alergologii i Immunologii Doświadczalnej, Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Sekcji Immunoterapii Swoistej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego