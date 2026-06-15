Czytaj więcej Zawody prawnicze 24. Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”. Oto zwycięzcy Dwie największe w Polsce kancelarie – CMS oraz SK&S – utrzymały swoją pozycję liderów. Na trzecie miejsce w klasyfikacji wielkościowej awansowała B...

Za nami 24 lata pracy i zbierania doświadczeń oraz kilka rewolucji, w tym gruntowna przebudowa i podział na dwie równorzędne grupy, by prócz gigantów o niekwestionowanej i ugruntowanej pozycji także średnie i małe kancelarie miały szansę pokazać swoje atuty. W tym roku zdecydowaliśmy się także na pozornie drobną, ale mającą wielkie znaczenie korektę regulaminu, w praktyce zniechęcającą do wymieniania się rekomendacjami w ramach swoistego barteru. Część rekomendacyjna zestawienia, w której znaleźć się mogą tylko prawnicy uważani za najlepszych z najlepszych przez samo środowisko (oczywiście to niejedyne kryterium) od lat budzi największe emocje i ciekawość. Liczę, że tym razem emocji nie zabraknie, ale tylko tych pozytywnych.

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Czego dowiadujemy się z tegorocznego zestawienia, prócz, rzecz jasna, tego, komu w pierwszej kolejności warto zaufać i powierzyć prowadzenie swoich spraw? Że najwięksi już tak nie rosną, jak w poprzednich latach – wiele dużych kancelarii przestało inwestować w rozwój liczebności kadr, stawiając na większą wydajność i zyskowność. Wyrasta im silna konkurencja wśród firm średniej wielkości, często zakładanych lub kierowanych przez prawników, którzy dosłownie chwilę temu zdobyli doświadczenie właśnie pod szyldem któregoś z gigantów.

Na znaczeniu systematycznie zyskują też innowacje, w tym sztuczna inteligencja. Rozwiązania informatyczne przestają być li tylko narzędziami, a stają się częścią kancelarii, by nie powiedzieć dodatkowym prawnikiem. Wykonują całą pracę researcherską, jeszcze do niedawna zarezerwowaną dla aplikantów czy młodszych członków zespołu. Wielkim wyzwaniem stojącym przed kancelariami jest wykształcenie nowych ścieżek nauki i rozwoju dla prawniczych adeptów. Będziemy im w tym kibicować.

Zobacz Wyniki 24. Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”

Zasady i metodologia rankingu

Jak powstaje nasz ranking? Przypomnę główne zasady.

- Największe firmy prawnicze sklasyfikowane są według liczby prawników ogółem.

- Uwzględniliśmy kancelarie zatrudniające minimum pięć osób z wykształceniem prawniczym, w tym co najmniej czterech adwokatów, radców, profesorów, doktorów prawa lub rzeczników patentowych z wykształceniem prawniczym.

- Braliśmy pod uwagę wyłącznie tych prawników, którzy pracują w Polsce i czynności zawodowe wykonują stale i wyłącznie na rzecz danej kancelarii. Nie uwzględnialiśmy osób, które pracują dla kancelarii okazjonalnie lub okresowo, albo dla kilku kancelarii jednocześnie (w tym np. własnej).

- O miejscu w zestawieniu wielkościowym decyduje liczba pracujących na rzecz kancelarii prawników, a jeśli jest ona równa, pierwszeństwo ma kancelaria z większą liczbą adwokatów i radców prawnych.

- Taką samą zasadę przyjęliśmy przy prezentacji wyników klasyfikacji wielkościowej w poszczególnych regionach Polski.

- Dane teleadresowe wraz z wiodącymi obszarami praktyki publikujemy w tym roku w internecie, na stronie: https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2026.

- W kategorii jakościowej rankingu wyróżniliśmy maksymalnie po trzy najlepsze kancelarie i prawników w 19 obszarach prawa. Przy czym rywale zostali podzieleni na dwie grupy: zespoły liczące powyżej 50 prawników oraz zespoły liczące do 50 prawników.

- Liderów – odrębnie dla każdej grupy – wyłoniły kapituły składające się z redaktorów Działu Prawa „Rzeczpospolitej” i przy udziale zewnętrznego audytora. Gremia te brały pod uwagę trzy źródła informacji: wskazania od kancelarii biorących udział w rankingu, wyniki kancelarii w wiodących międzynarodowych rankingach, badanie opinii o kancelariach/prawnikach przeprowadzone wśród dyrektorów i zarządzających departamentami prawnymi przedsiębiorstw i ekspertów z rynków kapitałowych.

- Wyróżniliśmy kancelarie, które obsługiwały najwięcej wiodących transakcji na polskim rynku w 2025 r. Nagrodzonych oceniała kapituła złożona z ekspertów ze świata bankowości i rynków kapitałowych. Przyznaliśmy też nagrodę za transakcję roku wybraną spośród wiodących transakcji.

- Kolejny raz przyznaliśmy nagrodę za innowacyjne rozwiązania wdrożone w kancelariach. Zgłoszenia w tej kategorii oceniane były również przez kapitułę złożoną z zewnętrznych ekspertów oraz zastępcę kierownika Działu Prawa „Rzeczpospolitej”.

- W kategorii nowe prawo, adresowanej do kancelarii, które nie chcą konkurować liczbą prawników, prezentujemy wyniki rywalizacji firm prawniczych, które w profilu swej działalności mają jeden główny obszar obsługi prawnej: działalność windykacyjna, działalność odszkodowawcza, obsługa roszczeń frankowiczów, usługi prawnicze w formule direct.

- Wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych wyłoniliśmy laureata nagrody Kancelaria Pro Bono przyznawanej za bezinteresowne działania na rzecz potrzebujących.

Tak było rok temu. 23. Ranking Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej