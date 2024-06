Dostali podwyżki, ale kancelarie nie płacą za nadgodziny. O czym marzą prawnicy?

Natomiast „w cenie” jeśli chodzi o potrzeby prawników, są też pakiety medyczne premium, luźne piątki czy dofinansowanie urlopów. Ciekawostką jest to, że prawie 10 proc. badanych adwokatów i radców prawnych chciałoby móc przychodzić do pracy z psem.

Z drugiej strony tylko trzech na dziesięciu badanych przyznało, że w 2023 r. nie otrzymało żadnej podwyżki, choć u prawie 35 proc. badanych nie przekroczyła ona 10 proc. (u 16,2 proc. podwyżka płacy wynosiła do 5 proc.). Natomiast co piąte wskazanie dotyczyło wzrostu wynagrodzenia na poziomie 16 proc. i więcej (19,5 proc. badanych).

– Moim zdaniem to naturalne zjawisko, że kancelarie nie kompensowały pracownikom w całości wzrostu cen. Podobnie, jak nie są w stanie przenieść w pełni rosnących kosztów prowadzenia działalności na swoich klientów. Dysproporcje w wysokościach podwyżek wynikają z nominalnych poziomów wynagrodzeń oraz tzw. seniority prawników. Przeważnie podwyżki są relatywnie wyższe u młodszych prawniczek i prawników, a niskie bądź żadne u lepiej zarabiających starszych osób, w tym partnerów. Pamiętajmy też, że osoby w naszym sektorze są co do zasady wynagradzane bardzo przyzwoicie – zauważa Michał Pawłowski, managing partner w DWF Poland.

Ile zarabiają prawnicy? 100 tys. zł miesięcznie na stanowisku general counsel w firmie

A ile zarabiają prawnicy? Jak lubią mówić prawnicy: to zależy. Jeśli chodzi o zarobki in-housów to w zależności od formy zatrudnienia (B2B czy umowa o pracę) prawnik na podstawowym poziomie może liczyć od 4 do 28 tys. netto (przy umowie o pracę) i od 10,8 do 28 tys. zł na B2B. Na stanowiskach kierowniczych (head of legal) zarabia się od 9 do 48 tys. zł (umowa o pracę) oraz od 16 do 60 tys. zł (B2B) a general counsel może liczyć na zarobki w kwocie od 11,5 do 45 tys. zł (umowa o pracę) oraz od 26 do 100 tys. zł (B2B) na rękę. Przy czym połowa prawników zatrudnionych na stanowisku general counsel osiąga maksymalne przychody.

Zarobki w kancelariach. Nawet 120 tys. zł netto dla partnera

Jeśli chodzi o zarobki w kancelariach to na najniższych stanowiskach można liczyć na wynagrodzenie od 4 do 12,5 tys. zł netto (B2B) i od 4,8 do 11 tys. zł. Partnerzy zarabiają od 13 do 120 tys. zł (B2B) i od 9,6 do 22 tys. zł na umowę o pracę. Na lepsze pieniądze można liczyć w kancelariach międzynarodowych. Na najniższych stanowiskach (junior associate) zarabia się od 10,8 do 12,5 tys. zł (B2B) oraz od 5,1 do 11 tys. na umowę o pracę. Partnerzy zarabiają od 40 do 120 tys. zł netto. Co ciekawe jednak w tym przypadku połowa wskazań dotyczyła zarobków na poziomie 40 tys. zł.

Jak wskazuje Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, wartością badania jest potwierdzenie podstawowych elementów profilu typowego prawnika przedsiębiorstwa.