Alaska: Rozbił się myśliwiec F-35. Do katastrofy doszło podczas ćwiczeń wojskowych

Do zdarzenia doszło we wtorek w bazie Eielson na Alasce podczas ćwiczeń wojskowych. Jak powiedział podczas konferencji prasowej pułkownik Sił Powietrznych USA, dowódca 354. Skrzydła Myśliwskiego Paul Townsend, doszło do „awarii podczas lotu”. Pilot F-35, który był za sterami samolotu, na szczęście zdążył się bezpiecznie katapultować. Przetransportowany został on do szpitala Bassett Army, gdzie obecnie jest pod opieką lekarzy.

Alaska: Wypadek samolotu F-35 podczas ćwiczeń wojskowych

Na nagraniu z miejsca zdarzenia, które trafiło do sieci, zobaczyć można maszynę, która kilkukrotnie obraca się wokół własnej osi, a następnie uderza w ziemię. Nad miejscem, gdzie spadł samolot, unosiły się kłęby dymu. Jak zaznaczono w oświadczeniu wydanym przez bazę Eielson, myśliwiec F-35 Lightning II został „poważnie uszkodzony”.

W sprawie ma zostać przeprowadzone śledztwo. - Mogę zapewnić, że Siły Powietrzne USA przeprowadzą dokładne dochodzenie w nadziei na zminimalizowanie szans na powtórzenie się takich zdarzeń - zapewnił w rozmowie z mediami pułkownik Paul Townsend.