Katastrofę przeżyło 15 z podróżujących jachtem 22 osób. Wśród ocalałych jest roczne dziecko i matka Hannah, Angela Bacares.

Śledztwo sycylijskiej prokuratury

Śledztwo w sprawie katastrofy morskiej i nieumyślnego spowodowania śmierci wielu osób prowadzi sycylijska prokuratura, która objęła nim kapitana jachtu. Dzięki zeznaniom ocalonych osób udało się zrekonstruować ostatnie pół godziny, od chwili, kiedy stojąca w nocy na redzie jednostka zaczęła nabierać wody aż do momentu zatonięcia. Przedmiotem dochodzenia jest między innymi to, czy klapa jachtu nie pozostała otwarta, co mogło spowodować dostanie się wody.