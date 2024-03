"Usterka techniczna" w samolocie typu Dreamliner. Ponad 50 osób poszkodowanych

Do incydentu doszło na pokładzie samolotu Boeing 787-9 Dreamliner chilijskich narodowych linii lotniczych LATAM Airlines. Lot o oznaczeniu LA800 odbywał się na trasie Sydney - Santiago. W poniedziałek po południu czasu lokalnego maszyna zgodnie z rozkładem wylądowała na lotnisku w Auckland.

Reklama

Rzecznik linii LATAM powiedział gazecie "New Zealand Herald", nie podając szczegółów, że na pokładzie Dreamlinera w trakcie lotu doszło do "usterki technicznej", co miało wpływ na część załogi i pasażerów.

Incydent w powietrzu. Samolot nagle stracił wysokość

Agencja Reutera podała, że lekarze z Hato Hone St John udzieli na lotnisku pomocy medycznej ok. 50 osobom. Z doniesień wynika, że stan jednego z pacjentów jest poważny, a obrażenia pozostałych poszkodowanych są łagodne lub umiarkowane.

"New Zealand Herald" przytacza relację jednej z pasażerek Boeinga, która powiedziała, że podczas lotu samolot nagle i szybko stracił wysokość. Pasażerka, Priscilla Waller-Subritzky, powiedziała gazecie, że oglądała film, gdy samolot stracił wysokość, a "wielu pasażerów i członków załogi zostało rzuconych o sufit kabin samolotu". Do zdarzenia doszło na ok. godzinę przed planowanym lądowaniem.