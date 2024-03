10. rocznica zaginięcia MH370. Nadal nie wiadomo co stało się z samolotem

Co sprawia, że „Policzone” Miklósa Bánffyego to genialna powieść?

To, co podnosi dzisiaj na wybitny poziom powieść „Policzone”, pierwszą część Trylogii Siedmiogrodzkiej Miklósa Bánffyego, to jej przenikliwość i bezlitosny opis, jakiego dopuszcza się autor, pisząc o swojej własnej sferze – węgierskiej arystokracji.