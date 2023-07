Pożar samochodu elektrycznego wywołał pożar statku. Zginął człowiek, są ranni

O zdarzeniu poinformowała w środę holenderska straż przybrzeżna.

W komunikacie podano, że do pożaru doszło na statku towarowym Fremantle Highway. Płynąca pod banderą Panamy jednostka znajdowała się o 27 km na północ od wybrzeży wyspy Ameland we Fryzji (archipelag Wysp Zachodniofryzyjskich), ok. 180 km od Amsterdamu, gdy na pokładzie pojawił się ogień.

Powołując się na rzecznika holenderskiej straży przybrzeżnej agencja Reutera podała, że przyczyną pożaru na statku było zapalenie się samochodu elektrycznego. Statek przewoził ładunek 2857 samochodów - w tym 25 elektrycznych - z Niemiec do Egiptu.

Gdy wybuchł pożar, na pokładzie jednostki znajdowało się 23 członków załogi. Załogantom nie udało się ugasić pożaru. Cała załoga została ewakuowana do pobliskiego portu Lauwersoog.