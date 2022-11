SPA cytuje rzecznika Ministerstwa Obrony Arabii Saudyjskiej, który poinformował, że samolot rozbił się w czasie "rutynowego lotu szkoleniowego".

Załoga myśliwca, składająca się z dwóch oficerów sił powietrznych, zdołała się katapultować z maszyny.

Żaden z pilotów nie został ranny. Myśliwiec nie wyrządził też żadnych szkód w miejscu rozbicia się.

Specjalna komisja bada przyczyny katastrofy maszyny.

1 300 Przybliżona liczba myśliwców F-15S wyprodukowanych od 1972 roku

F-15S to amerykański ciężki myśliwiec przewagi powietrznej, przeznaczony do działań w każdych warunkach atmosferycznych. Myśliwce tego typu są produkowane od 1972 roku. Jak dotąd wyprodukowano ok. 1 300 egzemplarzy tego typu myśliwca.