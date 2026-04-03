Od 1 kwietnia 2026 r. obowiązują wyższe opłaty na płatnym 61-kilometrowym odcinku autostrady A4 między węzłem Murckowska w Katowicach i węzłem Balice pod Krakowem.

Nowe opłaty na A4 od 1 kwietnia 2026

Jak informuje zarządca drogi – spółka Stalexport Autostrada Małopolska, od 1 kwietnia 2026 r. obowiązują nowe stawki opłat za przejazd autostradą A4 Katowice–Kraków. Opłaty pobierane są na każdym z dwóch punktów poboru, czyli w Mysłowicach i Balicach. Wynoszą one:

kategoria 1 (motocykle): 9 zł

kategoria 1 (samochody osobowe): 18 zł

kategoria 2 i 3 (samochody dostawcze): 32 zł

kategoria 4 i 5 (samochody ciężarowe) : 55 zł

Do końca marca opłaty wynosiły odpowiednio 8, 17, 30 i 52 zł. Łącznie przejazd w jedną stronę od kwietnia 2026 będzie kosztował:

18 zł – dla motocykli

36 zł – dla samochodów osobowych

62 zł – dla samochodów dostawczych

110 zł – dla samochodów ciężarowych

Oznacza to podwyżki o 2 zł dla motocykli i aut osobowych oraz o 4 zł dla samochodów dostawczych i 6 zł dla samochodów ciężarowych za przejazd całym płatnym odcinkiem.

Dlaczego opłaty naA4 wzrosły?

Jak wyjaśnia zarządca odcinka Stalexport Autostrada Małopolska, podwyżki są konieczne z powodu rosnących kosztów utrzymania autostrady oraz nakładów inwestycyjnych.

„Korekta stawek nie odzwierciedla w pełni realnego wzrostu kosztów utrzymania i nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez spółkę. Od dłuższego czasu obserwujemy istotną presję kosztową wynikającą z rosnących stawek firm budowlanych oraz znaczącego wzrostu cen materiałów. Zmiana opłat ma charakter minimalny i jest bliższa technicznej korekcie niż faktycznej podwyżce" – napisano w oświadczeniu Stalexport Autostrada Małopolska.

Jak dodaje zarządca, środki z opłat są przeznaczane na utrzymanie i modernizację trasy w wysokim standardzie. W 2025 r. oddano do użytku ok. 35 km nowej jezdni, a w 2026 r. wyremontowane zostaną kolejne 32 km. Spółka Stalexport Autostrada Małopolska oznacza to, że do końca 2026 r. cała autostrada A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem "będzie posiadała nową nawierzchnię".

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie autostradą w marcu 2027 r.