Odpowiedź już w poniedziałek w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl przy okazji publikacji specjalnego dodatku z wynikami XX edycji „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie 2026”. „Ranking ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (dawniej Ranking Odpowiedzialnych Firm) powstaje na podstawie odpowiedzi i uzasadnień prezentowanych dobrowolnie przez firmy w ankiecie i poddanych weryfikacji, zgodnie z metodologią przygotowaną przez autorów – prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, analityka.

Zawartość ankiety jest corocznie zmieniana, a za dopasowanie do aktualnych wyzwań rynkowych i legislacyjnych odpowiada specjalnie powoływana Rada Naukowa Rankingu ESG, w skład której weszli w tym roku eksperci Climate Leadership UNEP/GRID, Akademii Leona Koźmińskiego i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym „Rankingu ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2026”.