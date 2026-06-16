Pierwszym z nich jest Nagroda Kompas ESG 2026 w kategorii „Głos Zmiany”, przyznawana po raz pierwszy w historii tego konkursu. Kategoria honoruje media, redakcje, projekty dziennikarskie i inicjatywy edukacyjne, które porządkują debatę publiczną o klimacie, środowisku, zrównoważonym rozwoju, regulacjach, odpowiedzialności biznesu i transformacji.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Biznes ESG wspiera rozwój biznesu Założenia ESG stały się w ostatnich latach jednym z kluczowych elementów bieżącego działania i planów rozwoju przedsiębiorstw. Nie inaczej jest w JTI.

Jury, oceniając zgłoszenia pod kątem jakości, wpływu, wiarygodności oraz skali działania, doceniło konsekwentne zaangażowanie redakcji w rozwijanie tematu zrównoważonego rozwoju, w tym cykl „ESG w praktyce”, ranking Orły ESG oraz formaty prezentujące zrównoważony rozwój jako element strategii biznesowej. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 czerwca 2026 r. podczas IV Kongresu Kompas ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wcześniej, podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Środowiska w Warszawie, Gremi Media otrzymała dyplom za zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przyznany w imieniu Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Dyplom w imieniu wydawcy odebrał Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Oba wyróżnienia potwierdzają rosnącą rolę „Rzeczpospolitej” w budowaniu merytorycznej, opartej na faktach debaty o zrównoważonym rozwoju, klimacie i odpowiedzialnym biznesie w Polsce.