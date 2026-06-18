To fragment nagranego ukrytą kamerą instruktażu, jakiego dwaj liderzy Ruchu Obrony Granic udzielali kandydatom na przyszłych bohaterów obrony granicy. Jak widać panowie mają starannie opracowany scenariusz postępowania gwarantujący największą klikalność, przekładającą się na ich przyszłe kariery w „dużej” polityce, w międzyczasie – na sukces kolejnych zbiórek. Dzięki „współpracy” niemieckiej policji dobrze zaplanowana prowokacja pod berlińskim kamieniem pamięci poszła ekipie Bąkiewicza dużo lepiej niż planowali, bo chyba nikt się nie łudzi, że panowie chcieli tylko przemaszerować, pomodlić się za ofiary i grzecznie oddalić. To by się nie klikało. A jednak politycy PiS zaczęli się ścigać na głębokość ukłonów przed organizacją, która do debaty publicznej wniosła jedynie werbalną agresję, bo ta się klika i dobrze na siebie zarabia.