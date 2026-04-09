Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wyraźnie widać, jak rośnie znaczenie miejsc, w których te różne perspektywy mogą się spotkać i skonfrontować – nie tylko w formule debat, ale przede wszystkim bezpośrednich rozmów i wymiany doświadczeń.

Państwo i kierunki rozwoju

Jednym z kluczowych poziomów podejmowania decyzji pozostaje administracja publiczna. To tutaj kształtowane są ramy regulacyjne, polityki rozwojowe oraz mechanizmy finansowania inwestycji. W agendzie Kongresu znajdą się m.in. tematy związane z wykorzystaniem funduszy europejskich, transformacją energetyczną, cyfryzacją państwa oraz bezpieczeństwem gospodarczym.

Dyskusje będą dotyczyć nie tylko kierunków polityki publicznej, ale także jej skuteczności – w kontekście rosnących kosztów transformacji, presji regulacyjnej i konieczności utrzymania konkurencyjności gospodarki. Istotnym wątkiem będzie także rola państwa w tworzeniu warunków dla inwestycji oraz stabilnych zasad funkcjonowania rynku.

W Katowicach obecni będą przedstawiciele rządu, w tym m.in. Andrzej Domański, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Krzysztof Gawkowski, Wojciech Balczun czy Marcin Kulasek – reprezentujący różne obszary polityki gospodarczej, od funduszy i cyfryzacji po nadzór właścicielski i rozwój nauki.

Samorządy i praktyka inwestycji

Drugim wymiarem decyzji gospodarczych jest poziom lokalny. To właśnie miasta i regiony odpowiadają za wdrażanie inwestycji, rozwój infrastruktury i kształtowanie warunków dla biznesu. W programie kongresu istotne miejsce zajmują tematy związane z rozwojem przestrzeni miejskiej, inwestycjami publicznymi oraz współpracą z sektorem prywatnym.

Szczególne znaczenie mają kwestie efektywnego wykorzystania środków publicznych, planowania inwestycji w warunkach rosnących kosztów oraz koordynacji działań na poziomie krajowym i lokalnym. Dyskusje obejmą również wyzwania związane z transformacją regionów przemysłowych, zmianami demograficznymi oraz rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców wobec jakości życia i usług publicznych.

W Katowicach spotkają się samorządowcy reprezentujący różne modele rozwoju lokalnego – wśród nich Maciej Gramatyka (Tychy), Katarzyna Kuczyńska-Budka (Gliwice), Roman Szełemej (Wałbrzych), Marcin Krupa (Katowice) czy Andrzej Nowakowski (Płock), co pozwoli na konfrontację doświadczeń i poszukiwanie wspólnych rozwiązań.

Współpraca międzynarodowa i kapitał

Współczesna gospodarka nie funkcjonuje w oderwaniu od relacji międzynarodowych. Dlatego w agendzie Kongresu istotne miejsce zajmują tematy związane z ekspansją zagraniczną, dyplomacją gospodarczą oraz budowaniem partnerstw inwestycyjnych.

W obliczu napięć geopolitycznych i zmian w globalnych łańcuchach dostaw rośnie znaczenie dywersyfikacji kierunków współpracy oraz budowania stabilnych relacji gospodarczych. Dyskusje obejmą m.in. rolę państwa w wspieraniu ekspansji zagranicznej firm, znaczenie dyplomacji ekonomicznej oraz nowe modele współpracy inwestycyjnej.

Obecność przedstawicieli zagranicznych instytucji i dyplomacji pozwala spojrzeć na te procesy z szerszej perspektywy – uwzględniającej zarówno interesy państw, jak i realia globalnego rynku. W Katowicach obecni będą m.in. Saoud Abdulla Z. Al. Mahmoud, Wasyl Bodnar, Etienne de Poncins czy Martina Quick.

Biznes i realne decyzje inwestycyjne

Ostateczny wymiar decyzji gospodarczych rozgrywa się jednak w firmach i instytucjach finansowych. To tutaj zapadają decyzje o inwestycjach, kierunkach rozwoju i sposobach adaptacji do zmieniającego się otoczenia.

Program Kongresu obejmuje szeroki zakres tematów – od transformacji energetycznej i przemysłu, przez finansowanie gospodarki, po rozwój nowych technologii i modeli biznesowych. W centrum uwagi znajdą się m.in. kwestie kosztów energii, dostępności kapitału, automatyzacji i cyfryzacji procesów oraz budowania przewag konkurencyjnych na globalnym rynku.

W dyskusjach udział wezmą liderzy największych firm i instytucji, w tym m.in. Rafał Brzoska, Szymon Midera, Joao Brás Jorge, Mirosław Czekaj, Wojciech Koszuta czy Anna Rulkiewicz – reprezentujący różne sektory gospodarki i różne perspektywy działania.

Jedno miejsce, wiele poziomów decyzji

Siła Europejskiego Kongresu Gospodarczego polega na tym, że łączy wszystkie te poziomy – od polityki publicznej, przez samorządy, po biznes i partnerów międzynarodowych. To rzadko spotykana przestrzeń, w której różne środowiska mogą prowadzić rozmowę w tym samym czasie i miejscu.

Właśnie w takich warunkach decyzje zapadają szybciej, bo opierają się nie tylko na analizach, ale także na bezpośrednim kontakcie, wymianie doświadczeń i budowaniu relacji. W praktyce oznacza to skrócenie dystansu między strategią a jej realizacją.

Decyzje, które wykraczają poza debatę

Znaczenie takich spotkań wykracza poza same dyskusje. To tutaj rodzą się nowe projekty, inicjatywy i partnerstwa, które w kolejnych miesiącach przekładają się na konkretne działania gospodarcze.

W świecie, w którym zmiany zachodzą coraz szybciej, a decyzje muszą być podejmowane w warunkach niepewności, rośnie znaczenie miejsc, które umożliwiają bezpośredni dialog i szybki przepływ informacji.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (22-24 kwietnia 2026) jest jednym z nich.

