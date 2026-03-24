Bezpieczeństwo energetyczne to poważny filar konkurencyjności gospodarki

O znaczeniu bezpieczeństwa kraju w III dekadzie XXI wieku, w tym o wyzwaniach i kierunkach transformacji energetycznej rozmawiali naukowcy, przedstawiciele biznesu, instytucji finansowych, samorządowcy wspólnie ze studentami na 56. Sympozjum Naukowym z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”.
Czy radzimy sobie w Polsce z kryzysami?
- Umiemy działać elastycznie, opracowywać i wdrażać koncepcje odpowiadające na zagrożenia– zdecydowanie odpowiedziała na pytanie „czy w Polsce radzimy sobie z kryzysami” Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekonomistka, prorektorka Szkoły Głównej Handlowej oraz przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Jej zdaniem polityka publiczna powinna zauważać także trendy, które nie są gwałtowne, trwają latami, a mogą zmieniać standard życia społecznego czy wpływać na zjawiska gospodarcze. Jako przykład podała zmiany demograficzne w Polsce. Po to by zbudować odporność państwa na kryzysy konieczne jest uwzględnienie palety zagrożeń: od klasycznych konfliktów zbrojnych, przez zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, energetycznego, żywnościowego, finansów publicznych, zdrowia publicznego, po ochronę środowiska i spójności społecznej. Na wielość liczby i istoty nakładających się współczesnych konfliktów oraz konieczność uwzględnienia różnych wymiarów budowania bezpieczeństwa publicznego zwrócili uwagę prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego, Sławomir Dudek – przewodniczący Rady Fiskalnej i Jerzy Smoliński - doradca Ministra Obrony Narodowej.
Prof. Markowski tłumaczył, że trudno zapewnić bezpieczeństwo bez opracowania, a potem konsekwentnego wdrażania, polityki przestrzennej. - Niezbędna jest wizja struktury przestrzennej kraju do roku 2050. Bez niej nie można efektywnie zapobiegać skutkom zmian klimatycznych, zbudować odporność przestrzenną przeprowadzać transformację energetyczną, a także odpowiadać na wyzwania geopolityczne i demograficzne. – tłumaczył.
Sławomir Dudek zaś dodał, że stan finansów publicznych: zadłużenie, utrzymywanie różnych zasad liczenia finansów publicznych (w tym zadłużenia państwa) nie wspomaga bezpieczeństwa kraju.
Czy istnieje optymalny „mix” źródeł energii w Polsce i jak go zbudować?
- Bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko kwestia dostępności, cen i podaży surowców, ale także mądre zarządzanie różnego typu źródłami energii, efektywność jej pozyskiwania, dystrybucji, wpływu na klimat i środowisko oraz przewidywania kosztów przyszłych kryzysów. – tłumaczył Łukasz Mamica, prorektor UE w Krakowie. Wspólnie z ekspertami zastanawiał się czy istnieje najbardziej optymalny dla Polski mix energetyczny. Jeśli tak to jak go zaplanować, a jeśli nie to na czym polega transformacja energetyczna, jakie czynniki pozwalają ją przeprowadzić, a jakie ją blokują. Prof. dr hab. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania UW, zwróciła uwagę, że bez względu na to, ile wątpliwości wywołuje transformacja energetyczna, jak zacięte są dyskusje na temat modelu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, to ta transformacja się dokonuje. Trwa, a system energetyczny przekształcają władze publiczne, na krajowym i lokalnym szczeblu, ale także biznes. – Na transformację energetyczną nie powinniśmy patrzeć jak na koszt, ale jak na inwestycję w przyszłość, na budowanie bezpieczeństwa – tłumaczyła i dodała, że w obecnej sytuacji gospodarczej realizacja takich projektów jest priorytetowa. Swój udział w ich finansowaniu ma także BGK, m.in. poprzez udzielanie pożyczek z Funduszu Wsparcia Energetyk ze środków KPO. Inni eksperci przypomnieli, że kłopotem bywają zmieniające się regulacje prawne oraz globalne i lokalne zwirowania geopolityczne.
Przykładem powolnego decydowania i zawirowań politycznych jest przez wiele lat zaniechanie budowy segmentu jądrowego w energetyce, czy polityczne utarczki wokół różnych źródeł energii odnawialnej, np. wiatrowej.
- Transformacja energetyczna wymaga równoczesnego rozwoju OZE i nowoczesnej infrastruktury sieciowej. Kluczowe jest zwiększanie możliwości przyłączania nowych źródeł, cyfryzacja i automatyzacja sieci, rozwój magazynowania energii oraz źródeł sterowalnych. Istotnym elementem jest także odpowiednie profilowanie produkcji oraz zarządzanie wzorcami zachowań po stronie popytu – wszystko przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, wysokiej jakości dostaw i dostępności cenowej energii. – tłumaczył Mateusz Lewandowski, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji, Tauron Polska Energia S.A Zwrócił uwagę także na to, że inwestycje w energetyce są zwykle zaplanowane na 15 i więcej lat, zawirowanie regulacyjne może wpłynąć na wzrost kosztu. Dlatego przyszłość efektywności energetyki w Polsce zależy tak od dostępności finansowej, rozwoju technologii, jak od stabilnych regulacji, sprawnych procedur. W Polsce konieczne są: unowocześnienie i rozbudowa sieci przesyłowych, inwestycje pozwalające na magazynowanie energii. Przydatne może być także rozproszenie źródeł energii.
Eksperci uważają, że trudno dziś wymyślić i „zadekretować” optymalny i najbardziej efektywny mix energetyczny dla Polski za 30 czy 40 lat: zbyt szybko zmieniają się: technologia i warunki lokalne i globalne, jednak istnieją działy (jak sieć czy równowaga pomiędzy różnymi źródłami energii) które są podstawą budowania systemu bezpieczeństwa. Jego elementem jest też umiejętność wprowadzania rozwiązań podążających za zmieniającymi się warunkami.
Nadmierne i zmieniające się regulacje mogą hamować inwestycje
Adam Ambrozik, dyrektor ds. korporacyjnych i regulacji w bp Polska, zwrócił uwagę, podał przykład jak regulacje i interwencjonizm państwa mogą wpłynąć na rynek lokalny (krajowy) i jak determinują zachowania konsumenckie. - Według Licznika Elektromobilności PSNM, na koniec 2025 r. zarejestrowano ok. 132,8 tys. pojazdów BEV oraz porównywalną liczbę PHEV – co stanowi ułamek całkowitej liczby pojazdów w kraju (ponad 20,5 mln samochodów osobowych). Sieć publicznych ładowarek rozwinęła się do poziomu ok. 11 762 punktów, co oznacza, że na jeden punkt przypada ok. 10 pojazdów. Jednak ponad połowa użytkowników EV ładuje pojazdy w domu, co dziewiąty w domu, a jedynie 18 proc. korzysta z ładowarek w trasie. – przedstawił dane i dodał, że dzięki ochronie cenowej cen energii dla osób indywidualnych naładowanie samochodu w domu jest o połowę tańsze niż przy stacjach publicznych. Jego zdaniem mamy w Polce za mało samochodów elektrycznych, a jedną z przyczyn tego zjawiska są zbyt mało sprzyjające rozwojowi motoryzacji elektrycznej rozwiązania prawne. Brunon Bartkiewicz, doradca Zarządu ING Banku Śląskiego, były wieloletni prezes tego banku, dodał, że dla sektora bankowego –ale zasada dotyczyć powinna całego biznesu – choć ważny jest kapitał społeczny, to nie wolno finansować inwestycji, które są nieefektywne, bo jest to marnowanie pieniędzy. Zwrócił uwagę na to, iż bezpieczeństwo energetyczne to warunek utrzymania lub zdobycia konkurencyjności gospodarki, stabilności przemysłu, odporności miast i ciągłości usług publicznych. Na te ostatnie szczególnie zwracają uwagę władze samorządowe. Są inwestorami innowacyjnych pomysłów pozyskiwanie OZE. Piotr Ziętara – prezes Wodociągów Krakowskich opowiedział o tym, jak Wodociągi Miejskie w Krakowie wytwarzają energię elektryczną i cieplną, głównie przez proces fermentacji osadów ściekowych. Podobne inwestycje zrealizowały także inne duże miasta w Polsce.
Sympozja naukowe z cyklu „Współczesna gospodarka i administracja publiczna” odbywają się od 1995 r. Ich inicjatorem jest prof. Jerzy Hausner, przez wiele lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były wicepremier i minister gospodarki, były członek RPP, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.
Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas