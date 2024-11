Ten, na kogo głosuje Michigan, Wisconsin i Pensylwania, zdobywa Biały Dom

To spowodowało, że całe rodziny, które od pokoleń pracowały w tych samych zakładach, straciły źródła dochodów. Zrodziła się wielka frustracja.

Ohio i Indiana, szukając wyjścia z tej trudnej sytuacji, pozostały wierne republikanom, Nowy Jork i Illinois – demokratom. Ale pozostałe stany Pasa Rdzy wahają się. W 2016 roku Michigan, Wisconsin i Pensylwania postawiły na Trumpa - i zdobył on Biały Dom. Ale cztery lata później ta sama trójka wybrała Bidena, dając mu przepustkę do najważniejszego stanowiska na świecie. Jak będzie w tym roku?

Jeszcze na początku tego wieku cały Pas Rdzy to było 140 głosów elektorskich. Dziś z powodu załamania demograficznego ta liczba spadła do 119. Wspomniane trzy stany to 44 głosy (na 538). Ale i to wystarczy, aby przesądzić o wyniku wyborów, tak bardzo wyrównana jest w tym roku walka.

Właśnie dlatego tak Donald Trump, jak i Kamala Harris tak często na kampanijnym szlaku odwiedzali Pas Rdzy. Dla przeciągnięcia na swoją stronę wyborców zmieniali też swoje poglądy. Harris np. jeszcze w 2020 r. była przeciwniczką wydobycia gazu i ropy przy użyciu szkodliwego dla środowiska szczelinowania hydraulicznego (fracking). Ponieważ jednak w Pensylwanii w tym właśnie wielu postrzega odrodzenie przemysłu, kandydatka demokratów zmieniła zdanie.