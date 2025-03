Utrzymujące się pozytywne nastroje na rynkach globalnych wspierają notowania złotego, który we wtorek zyskuje względem najważniejszych walut. W godzinach przedpołudniowych największy spadek względem złotego notował dolar, schodząc poniżej poziomu 3,82 zł. Jednocześnie mniej płacono za euro, które kosztuje ok. 4,18 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego zniżkowały do ok. 4,34 zł.

Inwestorzy liczą na postępy w negocjacjach pokojowych ws. Ukrainy

Osłabienie dolara na globalnym rynku, będące efektem wzrostu apetytu inwestorów na ryzykowne aktywa, wspiera waluty rynków wschodzących, na czym wyraźnie korzysta złoty.

Czytaj więcej Biznes Marchewka Putina dla Trumpa. Zarobią Mark Mobius i Kreml Przed rozmową telefoniczną z Donaldem Trumpem Władimir Putin nieoczekiwanie podpisał dekret korzystny dla wybranych amerykańskich inwestorów. Pozwolił on amerykańskim funduszom sprzedać posiadane rosyjskie papiery wartościowe, ale tylko do wskazanego funduszu.

Notowania krajowej waluty w dalszym ciągu pozostają pod wyraźnym wpływem czynników geopolitycznych. Uwaga inwestorów skupia się na zaplanowanych na dziś rozmowach pokojowych USA-Rosja, zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie.

– W naszej ocenie inwestorzy wyczekują obecnie na dzisiejszą rozmowę przywódców USA i Rosji na temat Ukrainy, ale i środowy wynik posiedzenia Fed (przede wszystkim narracja w kontekście oczekiwanej braku zmian stóp procentowych). Za scenariusz bazowy przyjmujemy dokonanie kolejnego kroku na drodze do porozumienia pokojowego na Ukrainie (pozytywna informacja dla złotego) i utrzymanie status quo w narracji Fed, a więc nieco bardziej jastrzębiego stanowiska w stosunku do bieżących oczekiwań rynkowych (negatywna informacja dla walut rynków wschodzących). Efektem będzie zmienność, która w naszej ocenie będzie cechą charakterystyczną dla złotego w tym tygodniu – wskazują ekonomiści Banku Millenium w komentarzu porannym.