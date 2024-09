Po słabszych od prognoz danych z amerykańskiego rynku pracy dolar wyraźnie się osunął do innych walut. Kurs EUR/USD zbliżył się do 1,11, czyli najwyższego poziomu w tym tygodniu. Na umocnieniu euro do dolara zyskuje PLN. Krajowi inwestorzy za amerykańską walutę płacą po południu 3,858 zł, czyli o 0,4 proc. mniej w porównaniu z wtorkowym zamknięciem. Euro wyceniane jest na 4,275 zł, podobnie do ostatniego zamknięcia.

Reklama

Poranne straty odrabia za to bitcoin. Kurs największej kryptowaluty tracił blisko 3 proc. i zniżkował nawet do 56 tys. dolarów. Po południu bitcoin zyskuje jednak 0,5 proc., do 58,4 tys. dolarów.